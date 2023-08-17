PCB, 1992 Dünya Kupası görüntüsünde İmran Han'a yer vermemesiyle tepki çekti

Pakistan Kriket Federasyonu (PCB), 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde 1992'de kazanılan dünya kupasına ilişkin paylaşılan bir görüntüde, dönemin kaptanı eski Başbakan İmran Han'a yer vermemesi tepkilere yol açtı. Kriketseverler ve sosyal medya kullanıcıları PCB'yi eleştirirken, eski kaptan Wasim Akram özür ve görüntünün silinmesi çağrısında bulundu.

Pakistan Kriket Federasyonunun (PCB), 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde 1992'de kazanılan dünya kupasına ilişkin paylaşılan bir görüntüde, dönemin kaptanı eski Başbakan İmran Han'a yer vermemesi tepkilere yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, PCB, İmran Han'ın kaptanlığında krikette ülkenin dünya kupasının kazanıldığı 1992'ye ait görüntülerde, eski Başbakan'a yer vermedi.

Federasyonun 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde paylaştığı görüntü tepki gördü.

Pakistan'daki kriketseverlerin "efsanevi" olarak nitelendirdikleri 1992'deki Kriket Milli Takımı oyuncularından Wasim Akram, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, PCB'den özür dilemesini ve görüntüyü silmesini istedi.

Akram, görüntüleri izlediğinde İmran Han'a yer verilmemesi nedeniyle "hayatının şokunu" yaşadığını belirterek Han'ın dünya kriketinde bir sembol olduğuna işaret etti.

Sosyal medyada da konuyla ilgili binlerce kişi PCB'ye tepki gösterdi.

İmran Han, 1982'de Milli Kriket Takımı Kaptanı olmuş ve 1992'de Pakistan, onun kaptanlığında ilk defa dünya kupasını kazanmıştı.

Han, 1996'da kurduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ile siyasete atılmış ve 2018'deki seçimlerde başbakan seçilmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında ise 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek eski Başbakan'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta gözaltına almıştı.