Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı

Pazaryerispor-Osmanelispor Maçında Gergin Anlar

Pazaryerispor-Osmanelispor Maçında Gergin Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanan Pazaryerispor-Osmanelispor maçında bir pozisyon sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Maçın sonunda Osmanelispor, Pazaryerispor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanan Pazaryerispor-Osmanelispor maçında bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Bir futbolcu, yerde yatan rakip oyuncuya tekme attıktan sonra diğer futbolcular arasında da gerginlik yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nu lider tamamlayan Pazaryerispor ile ikinci sıradaki Osmanelispor, play-off yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan oynana maçı Osmanelispor, 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bu zorlu mücadelede iki takım futbolcuları arasında ise gerginlik yaşandı. Maçın 45+2. dakikasında çizgi kenarında yaşanan pozisyon sonrası Osmanelisporlu bir futbolcu yerde kaldı. Hakem Tuğberk Tavsamaz'ın faul düdüğünü çalmasının ardından faul yapan Pazaryerisporlu oyuncu, yerde yatan rakip futbolcuya tekme attı. Söz konusu olaydan sonra diğer futbolcular arasında itişmeler olsa teknik ekip ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.