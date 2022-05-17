Pazaryeri'nde Gençlik Haftası'nda kros yarışı yapıldı - Haberler

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Pazaryeri'nde Gençlik Haftası'nda kros yarışı yapıldı

AA - İbrahim Öztosun - Spor
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Pazaryeri'nde Gençlik Haftası'nda kros yarışı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kros yarışı yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kros yarışı yapıldı.

Kara Diken mevkisinde başlayan 2 bin 100 metrelik yarış, sanayi girişinde sona erdi.

İki kategorideki yarışta, kızlarda Berna Ubuz birinci, Zeynep Ece Yavaş ikinci, Merve Nur Eser üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinciliği Diyar Şimşek, ikinciliği Buğra Yarım, üçüncülüğü Ahmet Göl elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri 19 Mayıs törenlerinde verilecek.

AA / İbrahim Öztosun - Spor

Gençlik Haftası, Merve Nur, Bilecik, Spor, Haberler

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