Pazaryeri Kick Boks Takımı'na hayırsever desteği

Pazaryeri Kick Boks Takımı'nın ulusal ve uluslararası müsabakalara daha iyi hazırlanabilmesi amacıyla beşli istasyondan oluşan spor aletleri alındı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'ın girişimleriyle hayırsever işletmeciler Mehmet Domruk ve Yıldıray Ören tarafından değeri 100 bin lira olan spor aletleri alınarak, Gençlik Merkezi Kick Boks Salonu'na montajı yapıldı.

Altay, yaptığı açıklamada, kick boks takımının Türkiye'de 1'incilik, 2'ncilik, 3'üncülük ve Avrupa'da 3'üncülük başarıları elde ettiğini belirterek, "Biz de onların Bilecik'i tüm şampiyonalarda daha başarılı temsil etmeleri daha fazla şampiyon sporcu yetiştirmelerine destek olmak amacıyla hayırsever iş adamlarımızın desteği ile antrenman yapmaları için beşli istasyondan oluşan spor aletleri alarak destek olmaya çalıştık. Bu vesile ile hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Antrenör Fehmi Piliç ise yeni spor aletleriyle sporcuların çok daha iyi kondisyon sağlayacaklarını anlatarak, "İlimizin ve ilçemizin adını her yerde duyurmaya devam edeceğiz. Sayın Kaymakam Bey'e ve hayırsever destekçilerimize şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.