Pazaryeri kick boks sporcuları Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Pazaryeri ilçesi sporcuları 3 madalya kazandı.

20-27 Haziran'da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na, Pazaryeri Spor Kulübü 11 sporcu ile katıldı.

Sporculardan Nur Yeliz US 70 kilogram üstü genç bayanlar kategorisi "low kick" branşında Türkiye ikincisi, 70 kilogram üstü genç bayanlar kategorisi "point fighting" branşında ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Batuhan Kınık da 57 kilogram genç erkekler "light contact" branşında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Kick Boks İl Temsilcisi antrenör Fehmi Piliç, yaptığı açıklamada, sporcuların şehre kazandırdıkları madalyalar için mutlu olduklarını söyledi.

Gelecek turnuvalarda Türkiye şampiyonu çıkarıp sporcuları milli takıma göndermeyi hedeflediklerini belirten Fehmi Piliç, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız durmadan devam edecek. Allah'ın izniyle bayrağımızı Avrupa ve dünya şampiyonasında dalgalandıracağız. Sporcularımıza Halk Eğitimi Merkezi üzerinden kurs açıp antrenman yapmalarını sağlayan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'a, şampiyonaya katılmamızda bize en büyük desteği sağlayan Pazaryeri Spor Kulübü ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'e, şahsım ve sporcularım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."