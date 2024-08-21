Pazaryeri İlçesinde Dereceye Giren Öğrencilere Hediyeler Verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 7 branşta dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 630 öğrenci katılım sağladı. Jimnastik, voleybol, futbol, basketbol, taekwondo, kick-boks, atletizm olmak üzere 7 farklı branşta başarı gösteren öğrenciler hediyelerini Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman tarafından aldı.

Kaymakam Kahraman, bu yaz 630 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yaz sporlarına değinerek, "Bu yaz 7 farklı branşta 630 öğrencimiz sporla buluştu. Verimli bir şekilde yaz tatilini değerlendiren ve bu alanda başarı gösteren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK