Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Pazarspor, Fındıklı ilçesindeki kamp ile hazırlıklarına başladı. Takım, 15 günlük kampın ardından Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek.

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Pazarspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Pazarspor, hazırlıklarına Fındıklı ilçesinde başladı. Takımın teknik direktörlüğünü Kadir Kar'ın yaptığı Pazarspor, sezon öncesi 1. etap kamp çalışmalarına Fındıklı ilçesi Gençlik Spor tesislerinde 25 oyuncu ile gerçekleştiriyor. Mavi-beyazlı ekip, dün başladıkları 15 günlük Fındıklı kampından sonra 2. etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürecek. - RİZE