Paul Pogba'ya doping cezası

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen ve doping testi pozitif çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba, geçici men cezası aldı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilen Pogba'ya geçici olarak men cezası verdi.

NADO'nun Pogba'yla ilgili cezasını doğrulayan Juventus da yaptığı paylaşımda, "Kulüp, bir sonraki prosedürel adımları değerlendirme hakkını saklı tutar." ifadesini kullandı.

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde iki ila dört yıl men cezası alabilir.

Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadelede yedek kulübesinde oturan Fransız yıldız, 1-1 berabere biten Bologna ve 2-0 kazandıkları Empoli maçlarında sonradan oyuna girdi.