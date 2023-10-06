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Paul Pogba'nın ikinci numunesi de pozitif çıktı

Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıktı. İlk test sonucuna itiraz eden Pogba'ya geçici men cezası verilmişti.