Paul Onuachu Trabzonspor'da Fırtına Gibi Esiyor

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere katkı vermeye devam ediyor.

Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı.

Onuachu, Trabzonspor'da maç başına 0,71 gol ortalamasıyla takımına katkı verdi.

İlk sezonunda Sörloth'u geride bırakmıştı

Bordo-mavili futbolcu, ilk sezonunda son yıllardaki başarılı golcüleri de geride bırakmıştı.

Futbol hayatını Atletico Madrid'de sürdüren Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig karşılaşmasında 24 golle gol kralı olurken maç başına 0,70, Onuachu ise 21 müsabakada 15 golle 0,71 ortalama elde etmişti. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az forma giyen Nijeryalı oyuncu, maç başına ortalamada Sörloth'u geride bırakmıştı.

Nijeryalı santrfor, geçen sezon kiralık olarak Braga'dan transfer edilen Simon Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans göstermişti. Banza, 31 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken 0,61 gol ortalamasıyla oynamıştı.

İlk 7 haftaya damga vurdu

Paul Onuachu, ilk 7 haftada attığı 5 golle ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi.

Southampton'dan bonservisiyle transfer edilen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.

Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

Nijeryalı santrfor, son olarak Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Onuachu, takımının 9 golünün 5'ini kaydeden isim oldu.

8 puanlık katkı

Ligin ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 8 puan elde etti.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yendiği, Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda birer, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada da 2 gol attı.

Trabzonspor, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

İlk sezonunda 28 puan

Trabzonspor, Onuachu'nun 2023-2024 sezonunda ise gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 28 puan elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Reeder Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı Net Global Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamlamıştı.

Bugüne dek ise Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti.