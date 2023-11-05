Paul Onuachu: Önemli olan taraftarlarımıza galibiyeti hediye edebilmekti

'Rakibime faul yaptığımı düşünmüyorum'

'Gol atmak tabii ki istersiniz ama önceliğimiz 3 puandı'

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, 'Buraya gelirken hedefimiz 3 puanı alabilmekti. Gol atmak tabii ki istersiniz ama önceliğimiz 3 puandı. Bugün bunu başardık. Rakibin kim olduğunu değerlendirmeksizin her maç en iyisini vermeye çalışıyorum. Önemli olan taraftarlarımıza galibiyeti hediye edebilmekti' dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Onuachu, 'Antrenmanlarda hocamız neler yapmamız gerektiğini bize söylemişti. Bugün de sahaya çıktığımızda plana sadık kaldık. Ben de buraya geldiğimde takımımızın uzun yıllardır burada galibiyet alamadığını duymuştum. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Bu tür maçlarda herkes oynamak ister. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Fenerbahçe de kaliteli bir takım ama biz Trabzonspor için oynuyoruz. Onları da bugün mutlu ettik diye düşünüyorum' diye konuştu.

'RAKİBİME FAUL YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

Attığı 2'nci golün faul nedeniyle iptal edilmesi hakkında gelen bir soruya ise Nijeryalı santrfor şöyle cevap verdi:

'Bu tür kararlar hakkında çok konuşan ya da hakemlerle çok tartışan birisi değilim. Gol pozisyonunda bir temas vardı. Ben hareketimi tamamlamak için bir temas yaptım. Hakemler zaten kararı veriyor. Bu tür temaslar bazen kolay çalınabiliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse rakibime bir faul yaptığımı düşünmüyorum.'

'GOL ATMAK TABİİ Kİ İSTERSİNİZ AMA ÖNCELİĞİMİZ 3 PUANDI'

Büyük takımlara karşı oynanan maçlara ekstra bir motivasyonla çıkmadığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, 'Büyük maçlarda elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. Buraya gelirken hedefimiz 3 puanı alabilmekti. Gol atmak tabii ki istersiniz ama önceliğimiz 3 puandı. Bugün bunu başardık. Rakibin kim olduğunu değerlendirmeksizin her maç en iyisini vermeye çalışıyorum. Önemli olan taraftarlarımıza galibiyeti hediye edebilmekti. Rakibin kim olduğu önemli değil' ifadelerini kullandı.