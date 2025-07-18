Paul Onuachu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Paul Onuachu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Onuachu'nun sol ayak bileğinde yoğun ödem ve bağlarında kısmi yaralanma olduğu tespit edildi.

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Araz Nahçıvan ile oynadığı maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı

Tesla'yı detaylıca inceleyen Türk vatandaşı şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.