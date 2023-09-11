Paul Onuachu: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu, takımda yer almayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Onuachu, bordo-mavili taraftarların havalimanında kendisini karşılamasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Southampton Kulübünden Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu, takımda yer almayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Onuachu, bordo-mavili taraftarlar havalimanına kendisini karşılamaya geldiği için duyduğu mutluluğu anlattı.

Onuachu, Papara Park'ta çekimleri yapılan ve havalimanındaki görüntülere de yer verilen videoda, şunları kaydetti:

"Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de 'vay canına' dedim. 'Evet burası gerçekten bir futbol şehri.' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu, onların Trabzon'da oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar."

Videonun sonunda Nijeryalı oyuncunu, Türkçe "Bize her yer Trabzon." ifadeleri de dikkati çekiyor.