Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı hadise hakkında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Patrick van Aanholt sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aanholt; "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazıkki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor