Patrick van Aanholt: "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" - Haberler

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Patrick van Aanholt: "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Patrick van Aanholt: 'Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır'

Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır.

Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sabahki antrenmanda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayla ilgili Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aanholt'un paylaşımı şöyle:

"Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazıkki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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