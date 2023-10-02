Patrick Mahomes, NFL'de 200. touchdown pasına ulaşarak rekor kırdı
Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, 84 maçta 200 'touchdown' pasına ulaşarak rekor kırdı. Mahomes, New York Jets maçında Noah Gray'e attığı touchdown ile Dan Marino'nun rekorunu geride bıraktı.
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, 84 maçta 200 "touchdown" pasına ulaşarak rekor kırdı.
Sezonun 4. haftasında oynanan maçta New York Jets ile Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi.
Chiefs'in rakibini 23-20 yendiği maçın ilk çeyreğinde Noah Gray'in sayısına "touchdown" yapan Mahomes, Dan Marino'nun NFL rekorunu geride bıraktı.
Marino, 1989 yılında Miami ile oynadığı 89. NFL maçında 200. touchdown" pasını vermişti.
Kaynak: AA / Spor