- Patrick Kluivert: "Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız"

Semih Güler : "Avrupa hayalimizi yaşamak istiyoruz"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Cluj maçı öncesi, "Çok iyi hazırlandık. Yarın ilk maça göre iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak olan Y. Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, Yeni Adana Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kluivert, "Maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Futbolcularımızın da bu maçla alakalı farkındalığı var. O yüzden bütün çalışmalarımız o yönde oldu. Çok iyi hazırlandık. Yarın ilk maça göre iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız. Hava sıcaklığı bizleri çok etkilemez. Mesela maç 14.30'da olsaydı çok fazla bir şekilde etkileyeceği söyleyebilirdim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Semih Güler : "Tarihi bir maça çıkacağız"

Adana Demirsporlu Semih Güler de sadece kendileri için değil tüm Adana şehri için çok önemli bir maç olduğunu söyleyerek, "Tarihi bir maça çıkacağız. İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Üç tane net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık bu hafta ve yarın buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımdaki tecrübeli Avrupa'da oynamış futbolcuların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Güler, "O yüzden aslında bir stres veya panik havası oluşmadı. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama yüzdesi bizde daha fazlaydı. Yarın da bunun üstüne 1-2 de gol katarsak bir üst tura geçip daha güzel Avrupa hayalimizi yaşamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Güler, yarın maça taraftarların yoğun ilgi göstermesini istedi.