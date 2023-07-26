Patrick Kluivert: "Adım adım ilerlemek istiyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Adım adım ilerlemek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert maçın yapılacağı stadyumda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kendi takımının gücüne ve oynayacağı oyuna odaklanacağını söyleyen Kluivert, "Rangelo Janga ile milli takımda iyi bir çalışma süremiz var. Hem uzun boylu hem de kale önünde etkili bir futbolcu. Rakip takımla alakalı şunu söyleyebilirim; onlara çok fazla bakmayacağım. Kendi takımımın gücüne, yapabileceklerine bakacağım. Biz bunun için hazırlandık, bunun için buradayız" diye konuştu.

"2 maçta da iyi sonuç almak istiyoruz"

Teknik direktörlükte ilk deneyimi olmadığını ancak Adana Demirspor ile ilk kez resmi bir maça çıkacağını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "İlk deneyimim değil. Daha öncesinde de hocalık yaptım. Ancak Adana Demirspor ile ilk deneyimi yaşıyorum. Adana Demirspor için de heyecan verici bir süreç. Hangi takım çıkarsa çıksın bizim için heyecan verici bir süreç olacak. Kulübümüzün tarihindeki ilk Avrupa maçı. Tabii ki biz burada adım adım ilerliyoruz. Şimdilik 2 maçlık bir serüven. Her 2 maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Bunun için adım adım, maç maç gidiyoruz. Hem Adana Demirspor tarihi hem de bizim için heyecan verici. Bütün oyuncularımızda o heyecanı hissedebiliyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan biz rakibe nerede, ne zaman zarar verebiliriz bunu düşünüyoruz"

Cluj'un geçtiğimiz sezona göre teknik direktör değişikliği yaşaması ve bu sezon kadrosuna 12 oyuncu katmasının kendilerini nasıl etkileyeceği üzerine gelen bir soruya Kluivert, şöyle cevap verdi:

"Son 2 maçını seyrettim. Organize olan, birlikte oynayan, kendi mantalitesinde oynayan bir takım. Önemli olan biz rakibe nerede, ne zaman zarar verebiliriz bunu düşünüyoruz. Takım nerede reaksiyon gösterebilir. Top kaybında, topa sahip olduğumuzda gösterdiğimiz reaksiyonlar çok önemli geçiş oyununda. Tabii ki rakibimize saygı duyuyoruz."

"Onyekuru sakat değil"

Onyekuru'nun neden Avrupa kadrosuna alınmadığı hakkında da konuşan Adana Demirspor'un teknik patronu, "Onyekuru sakat değil. Sadece oyuncunun kulüple alakalı belirli bir noktaları var. Oradaki detayları tabii ki size vermeyeceğim. Kendisi şu an gayet iyi, formda" dedi.

Stambouli: "Yarın oynanacak maç için çok heyecanlıyız"

Yarın oynanacak maç hakkında düşüncelerini paylaşan Adana Demirsporlu oyuncu Benjamin Stambouli ise, "Tabii ki çok heyecanlıyız. Hedefimiz burada oynamaktı. Sezona bu şekilde, böyle bir maçla başlamak bizim için gerçekten mutluluk verici. Elimizden gelen her şeyi yaparak, istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın oyun sistemini anlamak için çalışıyoruz"

Yeni teknik direktör Patrick Kluivert'in oyun sistemini anlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Son 1 aydır beraber çalışıyoruz gibi gözükse de aslında bundan daha kısa bir süre. Bu bizim için bir dezavantaj gibi gözükse de hızlı bir şekilde biz hocamıza ne verebiliriz, hocamız bizden ne istiyor onları anlamaya çalıştık. En iyi şekilde çalıştık, hazırlandık. Kimyamızın tutması açısından bu maç bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Böyle hocayla çalışmak hepimiz için pozitif bir durum"

Teknik direktör Kluivert ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu yönünde gelen bir soru üzerine Stambouli, "Şu anda 33 yaşında deneyimli bir futbolcuyum. Belki 20 yaşında genç bir futbolcu olsam daha fazla etkilenebilirdim. Ama tabii ki böylesine eski, büyük bir futbolcuyla çalışmak çok önemli. Futbolda bazı hocalar çok büyük olmalarına rağmen geçmişlerinde futbol yok. Bizim hocamızın geçmişinde futbol var. Sahaya daha yakın bir insan. Bize tavsiyeler verdiğinde almaya, uygulamaya çalışıyoruz. Yaşınız ne olursa olsun, böyle bir hocayla çalışmak hepimiz için pozitif" dedi.

"Cluj'a saygımızı sonsuz"

Rakiplerine saygı duyduklarını söyleyen Benjamin Stambouli, şu ifadeleri kullandı:

"Ben rakip takımla alakalı yorum yapmayı seven bir futbolcu değilim. Konoplyanka'ya imza attırdılar. Eski takım arkadaşım. Onun burada olması beni mutlu ediyor. Dediğim gibi rakip takımla ilgili yorum yapmıyorum. Tabii ki Cluj'a saygımız sonsuz."

"Konoplyanka'nın bize karşı oynamaması iyi"

Eski takım arkadaşı Konoplyanka ile ilgili düşünceleri sorunlar Stambouli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi bir futbolcu. Baskıyı kaldırabilecek bir isim. Hem kanat olarak tehditkar bir oyuncu olabiliyor hem de önemli maçlarda baskıyı kaldırabilen bir isim. Dortmund'a karşı oynadığımız bir derbi maçı hatırlıyorum. O baskının altında müthiş bir performans vermişti. Bize karşı oynamaması bence iyi." - BÜKREŞ