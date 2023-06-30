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Patrick Kluivert, Adana Demirspor ile anlaşmaya çok yakın

Patrick Kluivert, Adana Demirspor ile anlaşmaya çok yakın

Spor Haberleri

Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevi için görüştüğü Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi. Hollandalı teknik adam, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Kluivert, Adana Demirspor'un başarısını vurgulayarak, kulübü daha iyi bir konuma getirmek ve Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevi için görüştüğü Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi.

Hollandalı teknik adam, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Kluivert, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

İstanbul Havalimanı Adana Demirspor İstanbul Spor Haberler

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