Patrick Kluivert: 2 maçta da iyi sonuç almak istiyoruz

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın CFR Cluj'a konuk olacak. Yarın saat 20.30'da Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev düdük çalacak. Masiyev'in yardımcılıklarını ise Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlenecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve takım kaptanlarından Benjamin Stambouli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışması gerçekleştirildi.