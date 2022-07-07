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Partizan, Trabzonspor'dan Diabate'yi aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Partizan, Trabzonspor'dan Diabate'yi aldı

Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.

Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı.

Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile, bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.  Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.


- Partizan
Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Sırbistan Belgrad Spor Haberler

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