Partizan, Trabzonspor'dan Diabate'yi aldı Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Sırbistan ekibi Partizan, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile, bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak. Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. - Partizan Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Sırbistan Belgrad Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Partizan, Trabzonspor'dan Diabate'yi aldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.