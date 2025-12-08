Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda iLab Basketbol'u mağlup ederek haftayı galip kapattı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda iLab Basketbol'u konuk etti.
Müsabakanın ilk yarısını 39-34 önde tamamlayan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, rakibini 80-71 yendi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor