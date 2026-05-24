Parmos Bordo Basketbol taraftarları Bandırma'da play-off şampiyonluğunu kutladı
Gaziantep Basketbol'u 79-65 yenerek Süper Lig'e yükselen Parmos Bordo'nun taraftarları, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda maçı izleyip play-off şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
Parmos Bordo taraftarları, Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü maçını izlemek için Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen taraftarlar karşılaşmayı heyecanla takip etti.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren Bandırmalılar, takımlarının 79-65 skorla seride durumu 3-0'a getirerek Süper Lig'e yükselmesinin mutluluğunu yaşadı.