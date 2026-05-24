Parmos Bordo Basketbol, play-off şampiyonluğunu kutladı

Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bordo maçın ardından play-off şampiyonluğunu kutladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından play-off şampiyonluk kupasını teslim alan konuk ekibin oyuncuları sevinç yaşadı.

Parmos Bordo Basketbol Takımı Başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, zor ve uzun bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İnişler ve çıkışlarla geçti ama kadro kalitemiz, isteğimiz arzumuz, kulübün vizyonu bizi Basketbol Süper Ligi'ne götürecekti. Bu mücadeleyle oyuncularımız bunu da sonuna kadar hak etti. Hepsini kutluyorum." dedi.

Takım oyuncularından Okben Ulubay ise çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu sezon çok emek harcadık. Çok sakatlıklar yaşadık, kötü günler geçirdik. Sonunda istediğimiz yerdeyiz, çok söyleyecek bir şey yok. Şu an çok yorgunum, sezonun da yorgunluğu var." diye konuştu.