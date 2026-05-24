Haberler

Parmos Bordo Basketbol, play-off şampiyonluğunu kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi ve şampiyonluğu kutladı.

Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bordo maçın ardından play-off şampiyonluğunu kutladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından play-off şampiyonluk kupasını teslim alan konuk ekibin oyuncuları sevinç yaşadı.

Parmos Bordo Basketbol Takımı Başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, zor ve uzun bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İnişler ve çıkışlarla geçti ama kadro kalitemiz, isteğimiz arzumuz, kulübün vizyonu bizi Basketbol Süper Ligi'ne götürecekti. Bu mücadeleyle oyuncularımız bunu da sonuna kadar hak etti. Hepsini kutluyorum." dedi.

Takım oyuncularından Okben Ulubay ise çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu sezon çok emek harcadık. Çok sakatlıklar yaşadık, kötü günler geçirdik. Sonunda istediğimiz yerdeyiz, çok söyleyecek bir şey yok. Şu an çok yorgunum, sezonun da yorgunluğu var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı
Adana'da sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı

Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen genci kurşun yağmuruna tuttular
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

CHP'yi ne zaman kurultaya götürecek? Niyeti çok farklıymış
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı