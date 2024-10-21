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Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı Mersin'de Gerçekleşti

Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı Mersin'de Gerçekleşti
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Mersin'de düzenlenen Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası'nda 11 ilden 63 sporcu hız parkuru ve serbest parkur kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası'nın final etabı Mersin'de gerçekleştirildi. Şampiyonada 11 ilden 63 sporcu mücadele etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Parkur Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası Final Etabı, Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mersin Cimnastik Salonu'nda 18-20 Ekim arasında düzenlenen şampiyonada 11 ilden 63 sporcu, hız parkuru ve serbest parkur kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada dereceye sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye mersin

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