Paris'te Karate 1 Premier Lig Heyecanı Başlıyor

Karate 1 Premier Lig müsabakalarının ilk ayağı 70 ülkeden 384 sporcunun katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Karatenin Şampiyonlar Ligi olarak bilinen 2025 yılının Karate 1 Premier Lig müsabakalarının ilk ayağı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. 70 ülkeden 384 sporcunun mücadele edeceği bu prestijli organizasyonda, Türkiye'yi 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere toplam 25 Milli Sporcu temsil edecek.

Premier Lig müsabakaları öncesi Kocaeli'de yoğun bir kamp dönemi geçiren Milli Takım, Paris'teki zorlu müsabakalar öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

Dilara Bozan - Kadın Kata

Keyda Nur Çolak - Kadın Kata

Selva Nur Akkurt Küçükoğlu - Kadın Kumite -50 Kg

Tuba Yakan - Kadın Kumite -55 Kg

Zümra Rezzan İm - Kadın Kumite -55 Kg

Fatma Naz Yenen - Kadın Kumite -61 Kg

Gülbahar Gözütok - Kadın Kumite -61 Kg

Eda Eltemur - Kadın Kumite -68 Kg

Sudenur Aksoy - Kadın Kumite -68 Kg

Meltem Akyol Hocaoğlu - Kadın Kumite +68 Kg

Zeyna Gaballa - Kadın Kumite +68 Kg

Fatma Uygur - Kadın Kumite +68 Kg

Erkekler:

Ali Sofuoğlu - Erkek Kata

Enes Özdemir - Erkek Kata

Tarık Koç - Erkek Kata

Eray Şamdan - Erkek Kumite -60 Kg

Mert Halıcı - Erkek Kumite -60 Kg

Burak Özdemir - Erkek Kumite -60 Kg

Ömer Abdurrahim Özer - Erkek Kumite -67 Kg

Ömer Faruk Yürür - Erkek Kumite -75 Kg

Enes Bulut - Erkek Kumite -75 Kg

Hasan Arslan - Erkek Kumite -84 Kg

Yusuf Eren Temizel - Erkek Kumite -84 Kg

Furkan Kayalı - Erkek Kumite +84 Kg

Umut Eren Gündoğ - Erkek Kumite +84 Kg - İSTANBUL