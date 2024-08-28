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Paris'te 17. Paralimpik Oyunları Başlıyor

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17. Paralimpik Oyunları, Paris'te düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. Türk sporcular da madalya için mücadele edecek.

17. Paralimpik Oyunları bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Engelli sporcuların olimpiyatının açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Concorde Meydanı'nda yapılacak. Tören, TSİ 21.00'de başlayacak.

Açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.

İlk müsabakalar yarın yapılacak, oyunlar 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu oyunlarda madalya için mücadele edecek.

Organizasyonda 18 tesiste ve 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

Tesislerin 16'sı kısa süre önce 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanıldı.

Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcuyla katılıyor.

15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

9 branşta 38 madalya

Türkiye, paralimpik oyunlarında bugüne kadar 9 farklı branşta 8'i altın, 10'u gümüş, 20'si bronz 38 madalya kazandı.

Milli sporcular masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta 5'er, golbolde 3, tekvandoda 2, atletizm ve yüzmede birer madalya aldı.

Paralimpik oyunlarda Türkiye'nin en başarılı temsilcileri ikişer altın madalyayla milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ile Golbol Kadın Milli Takım oldu.

Türkiye'nin daha önce Paralimpik Oyunları'nda kazandığı madalyalar

BBC

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