Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.
Son şampiyon PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi ve 38. dakikada Marquinhos'un golleriyle 3-0 önde kapadı.
Başkent temsilcisi, 80 ve 86. dakikalarda rakip fileleri sarsan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
PSG, gelecek hafta sahasında Montpellier'i ağırlayacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor