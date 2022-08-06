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Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı

Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.

Son şampiyon PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi ve 38. dakikada Marquinhos'un golleriyle 3-0 önde kapadı.

Başkent temsilcisi, 80 ve 86. dakikalarda rakip fileleri sarsan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

PSG, gelecek hafta sahasında Montpellier'i ağırlayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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