Paris Saint-Germain, sezonu farklı galibiyetle açtı Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti. Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti. Son şampiyon PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi ve 38. dakikada Marquinhos'un golleriyle 3-0 önde kapadı. Başkent temsilcisi, 80 ve 86. dakikalarda rakip fileleri sarsan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. PSG, gelecek hafta sahasında Montpellier'i ağırlayacak. Spor AA / Yunus Kaymaz Paris Saint Germain Fransa PSG Spor Haberler

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