Paris Saint-Germain, Mukiele'yi transfer etti Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, defans oyuncusu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı. Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, defans oyuncusu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Mukiele'nin bonservisi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fransa basınına göre, PSG, 24 yaşındaki sağ bek için Almanya ekibine 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Leipzig'de 4 sezonda 146 karşılaşmada forma giyen Mukiele, 10 gole imza attı. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu Paris Saint Germain Futbol Fransa Spor Haberler

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