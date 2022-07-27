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Paris Saint-Germain, Mukiele'yi transfer etti

Paris Saint-Germain, Mukiele'yi transfer etti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, defans oyuncusu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, defans oyuncusu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mukiele'nin bonservisi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa basınına göre, PSG, 24 yaşındaki sağ bek için Almanya ekibine 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Leipzig'de 4 sezonda 146 karşılaşmada forma giyen Mukiele, 10 gole imza attı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Paris Saint Germain Futbol Fransa Spor Haberler

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