Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçta goller 78'inci dakikada Desire Doue ve 90+6'da Ousmane Dembele'den geldi. PSG, maçı 9 kişi tamamladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, yarı finale yükseldi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 78'inci dakikada Desire Doue ve 90+6'ncı dakikasına Ousmane Dembele kaydetti. Öte yandan Paris Saint-Germain maçı 9 kişiyle tamamladı. William Pacho ve Lucas Hernandez gördükleri kırmızı kart sebebiyle oyun dışında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.