Başkonsolos Belentepe'den FIBA finali öncesi Türk takımlarına destek ziyareti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray takım yöneticilerinin Fransa'nın Bourges kentinde ziyaret eden Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, her iki takıma başarılar diledi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali nedeni ile Bourges'e geldi. Belentepe, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray takım yöneticileri ile bir otelde bir araya geldi. Ziyarette, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve asbaşkanı Ali Adalıoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörü Zeynepgül Onay Ene hazır bulundu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Türkiye saatiyle (TSİ) 18.00'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve İtalya'dan Umana Reyer, 21.00'de ise Galatasaray ve Fransa'dan Tango Bourges karşılaşacak. Kupa finali ise 7 Nisan'da yapılacak.