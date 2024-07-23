Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek 'Team Türkiye' kafilesi Fransa'ya uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, herkesin olimpiyat şampiyonlarını hatırlayacağını, tarih sayfalarında şampiyonların yer aldığını ifade ederek, "İyi hazırlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu bir heyecan ve tutku." dedi.

Olimpiyatlara sporcu göndermeyi başaran kulüplere teşekkür eden Bakan Bak, tüm kulüpleri olimpiyat branşlarına yatırım yapmaya çağırdı. Bak, "Paris'te zirveyi zorlayacağımıza ve güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

"Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz"

Kafilede yer alan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız. hazırız. Gidip elimizden gelen her şeyi yapıp güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Paris'te mücadele edecek milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da olimpiyatlara katılan sporcuların başarılı olacağına inandığını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır bugünü bekliyorduk. Tokyo Olimpiyatları'na giderken küçüktük ve bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Şu anda daha tecrübeli ama daha heyecanlı ve istekliyiz. Her branşta daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Madalyalar alacağımıza canı gönülden inanıyorum"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ise Paris 2024 Olimpiyatları ile ilgili çok ciddi hazırlıklar ve çalışmalar yapıldığını, sporculara her türlü desteğin verildiğini kaydederek "Madalyalar alacağımıza canıgönülden inanıyorum. Çocuklarımız bunu hak ediyor." dedi.

Tören sonrasında fotoğrafı çekiminin ardından olimpik kafile, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Paris'e gitti.

Bu arada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de sarı-kırmızılı takımdan olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularını İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nu önünde uğurladı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Fransa Paris Spor Haberler

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

 Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title