Paris 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık niteliğindeki Paris 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Türkiye Yelken Federasyonu, başta sporcular olmak üzere Sportif Direktör Tayfun Erey'e, milli takım antrenörleri Mustafa Çakır, Romain Bonnaud, Ferit Ercan, Alp Alpagut, Jaroslaw Miarczynski ve Blazej Ozog'a başarılar dileğinde bulundu.