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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan Madalyalarla Döndüler

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Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı, erkekler 49 kiloda gümüş madalya ve kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandıktan sonra Ankara'ya döndü. Sporcular, havalimanında sevdikleri ve federasyon yetkilileri tarafından karşılandı. Kayapınar ve Muratlı, başarılarını ve duygularını paylaştılar.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazanan Abdullah Kayapınar ve kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Nazmiye Muratlı, Ankara'ya döndü.

Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı'yı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri ve federasyon yetkilileri karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Abdullah Kayapınar, "Ülkemiz için gururluyuz. Altın isterdi gönül ama nasibimizde gümüş varmış. Elimizden geleni yaptık, emeğimiz boşa çıkmadı. Tokyo'ya göre güzeldi, orada 150 kilo yapmıştım, omzumda kas yırtığı vardı. 4 senede iyi toparladım, burada 180 kilo yaptım" diye konuştu.

"Üç kere madalya alan sporculardan biriyim"

Kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Nazmiye Muratlı da altın madalyadan sonra üçüncülüğün de önemli olduğunu belirterek, "Benim için çok önemli bir madalya, üç kere olimpiyatlarda madalya alan sporculardan biriyim. 4'e büyük yemin ettim, gidersem altını vermeyeceğim. Los Angeles için daha karar vermedim. Madalyamı Türkiye'ye ve arkamda duran tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Memleketime armağan olsun" diye konuştu.

Milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun karşılığı olarak çok şükür sporcularımız madalyalarını aldı. Tabii yarışmada ufak tefek haksızlıklar oldu. Elimizden bir şey gelmediği için razı olduk. Abdullah Kayapınar, paralimpikte Türkiye'ye madalya getiren ilk sporcu oldu. Tokyo'dan sonra antrenmanlarına 30 kilo koyarak çok iyi bir derece elde etti. Nazmiye de İngiliz rakibinin geçersiz yaptıktan sonra itirazını kabul etmelerinin ardından üçüncü oldu. Normalde ikinci olmuştu. Yine de biz mutluyuz, gururluyuz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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