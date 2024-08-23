Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcu Mikail Al altın madalya hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 sporcu ile katılacak olan Türkiye'yi atletizm dalında temsil edecek sporculardan Mikail Al'ın hedefi altın madalya kazanmak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 sporcu ile katılacak olan Türkiye'yi atletizm dalında temsil edecek sporculardan Mikail Al'ın hedefi altın madalya kazanmak.

28 Ağustos'ta Fransa'nın Paris kentinde başlayacak olan 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye 94 sporcu ile katılacak. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotaya 7 sporcu daha ekleyerek sayısını artırdı. Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti. Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.

Paralimpik Oyunları'nda Şırnaklı görme engelli Mikail Al, atletizm dalında Türkiye'yi temsil edecek. Fransa'daki 2023 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarışı son 20 metreye kadar 2. sırada götüren ancak yaşadığı bir aksilik nedeniyle 4. sırada dünya şampiyonasını tamamlayan Mikail Al'ın hedefi bu sene şampiyon olmak.

Dünya şampiyonasında amacının sadece olimpiyat kotası almak olmadığını ifade eden Al, amacının Fransa'da derece yapıp, altın madalya alarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Mikail Al, "Buna çok yakındım. Başarabileceğim bir şeydi. Şimdi Paris 2024 Paralimpik Oyunları için çalışıyorum. İnşallah daha iyisi olur" dedi.

Hedefi altın madalya olan Şırnaklı Mikail Al, Paris'te kürsünün zirvesine çıkmak için çok çalıştığını belirtti. Al, "Bu yola çıktığım zaman hedefim hep olimpiyat madalyasıydı. Ona göre çalışmamızı yürüttük. Hedefim en yukarıyı, zirveyi görmek ve zirveyi gördükten sonra 'tamam bitti' değil, daha yukarısı için devam etmek" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Türkiye Paris Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri...
title