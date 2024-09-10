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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren Goalball Kadın Milli Takımı Kahramanmaraş'ta karşılandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren Goalball Kadın Milli Takımı, memleketi Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı. Milliler, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu ve milli sporcu Fatma Gül Güler, memleketi Kahramanmaraş'ta çiçeklerle karşılandı.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımı, hem dünya hem de Türk spor tarihine geçerek büyük bir başarıya imza attı. Milliler, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Turnuva sonrası memleketi Kahramanmaraş'a gelen Goalball Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu ve milli sporcu Fatma Gül Güler, çiçeklerle karşılandı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden milliler, Paris'te kazandıkları başarı hikayesini anlattı.

Gültekin Karasu: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Türkiye'ye kazandırdıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Gültekin Karasu, "Çok mutluluk verici, onun verdiği tatlı bir yorgunluk var üzerimizde. Turnuva mantığı ile oynadık, planladığımız gibi de gitti. Üst üste üçüncü defa bir takım sporunda dünyada tarih yazdık. Bu onur ve gururla önce ülkemize sonra da şehrimize geldik. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Fatma Gül Güler: "Üçüncü kez tarih yazmak her takımda olmuyor"

Milli sporcu Fatma Gül Güler de üst üste üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olmanın verdiği gururu yaşadığını söyleyerek, "Çeyrek finalden sonra bizim maçlarımız başlıyor, biz hep böyle düşünüyoruz. Çeyrek finalde farklı bir Türkiye izliyoruz ve her seferinde bunu yaşıyoruz. Üçüncü kez tarih yazmak her takımda olmuyor, bu bir tesadüf değil, çalışmanın getirdiği bir ürün. 2 buçuk yıldır bu turnuva için çalışıyoruz ve Paris Paralimpik Oyunları'nda ilk günden son güne kadar herkese altın madalya gelecek demiştik ve geldi. Kahramanmaraş'a ikinci defa altın madalya getirmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Cemil Boz: "Goalball Kadın Milli Takımı olarak favoriyiz"

Şampiyon sporcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, "Bundan sonraki tüm olimpiyatlarda biz Goalball Kadın Milli Takımı olarak favoriyiz. Şampiyonuz ve oynamadan şampiyon takım bu dedirtecek noktadayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Türkiye Güncel Paris Spor

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