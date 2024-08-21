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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Sporculara Başarı Dileği

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı diledi. Türkiye'nin son yıllarda, paralimpik branşlarda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayan Bakan Bak, 'Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan ve bu gurur dolu yolculuğun parçası olan sporcularımıza, antrenörlerine başarılar diliyorum' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı diledi. Türkiye'nin son yıllarda, paralimpik branşlarda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayan Bakan Bak, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan ve bu gurur dolu yolculuğun parçası olan sporcularımıza, antrenörlerine başarılar diliyorum" dedi.

Engelli sporcuların olimpiyatları olan paralimpik oyunları Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos ile 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor sayıda katılımla 49'u kadın, 45'i erkek olmak üzere toplam 94 sporcuyla temsil edilecek. Görme engelli, bedensel engelli ve özel sporculardan oluşan milli takım kafilesi 15 branşta madalya mücadelesi verecek. Milli sporcular, Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşlarında Türkiye'yi temsil edecek.

"Tarihimizin en yüksek katılımıyla yer oyunlarda yer alacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarılar diledi. Bakan Bak, Türkiye'nin son yıllarda, paralimpik branşlarda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayarak, "Engelleri aşan sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Sporcularımızın azim ve kararlılığının bir kanıtı olan madalya ve şampiyonluklar, Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor. Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak. Tarihimizin en yüksek katılımıyla yer alacağımız Oyunlarda başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan ve bu gurur dolu yolculuğun parçası olan sporcularımıza, antrenörlerine başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye Paris Spor Spor Güncel Haberler

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