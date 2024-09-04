Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tekvando Branşında En Çok Madalya Kazanan Ülke Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekvando branşında Türkiye, toplamda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronzla en çok madalya kazanan ülke oldu. Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktör Ali Şahin, "Çok önemli, planlı ve programlı bir çalışmanın arkasında böyle bir başarı elde etmek ülkemize ve milletimize böyle bir başarı kazandırmak bizi çok mutlu etti" dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere tam 5 madalya kazanan Türkiye'de sporcular Konya'ya geldi. En çok madalya kazanan ülke olan Türkiye'yi 3 madalya ile Özbekistan ve İran takip etti. Paris'te Mahmut Bozteke 63 kiloda altın madalya kazanarak bunu başaran ilk para tekvandocu olarak tarihe geçti. Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ve 70 kiloda Fatih Çelik ile kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalyanın sahibi olurken, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da bronz madalya elde etti.

Ali Şahin: "Milletimize böyle bir başarı kazandırmak bizi çok mutlu etti"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları değerlendiren Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktör Ali Şahin, "2024 Paralimpik Oyunları tekvando branşı açısından çok başarılı geçti. Tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında tekvando ilk defa olimpik oldu. Daha sonra burada önemli bir sınav verdi. Tekvandoda birden tabii çok önemli bir gelişme olmuş, bütün sıkletlerde ve kategorilerde çok iyi sporcular vardı. Fakat biz hazırlık döneminde sporcularımızla gerek olimpiyat barajlarını aşma konusunda gerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok başarılı bir süreç geçirdik. Çeşitli sakatlıklarımız oldu. Bunlarla ilgili meselelerimizi hallettik ve Paris Olimpiyatlarına en iyi şekilde katılım sağladık. Tabii ki sporda çok ufak nüanslarla bazen hedeflediğiniz madalya sayılarına ulaşamıyorsunuz. Gönül isterdi ki en az üç altın madalya alalım istiyorduk fakat 1 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 1 bronz oldu. Aslında altın değerinde oldu. Çok önemli, planlı ve programlı bir çalışmanın arkasında böyle bir başarı elde etmek ülkemize ve milletimize böyle bir başarı kazandırmak bizi çok mutlu etti. Para olimpiklerimiz iyi bir moral kazandı. İnşallah başarıların yeni ivmelerle devam edeceğine inanıyorum. Çocuklarımız 3-4 yıldır kamp yapıyorlar. Çok önemli maddi desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın çok büyük desteklerini gördük. Bu desteğin sonucunda da bu başarıya yansıdı. Onun için devletimize ve spor bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Olan başarının arkasında durdukları için bundan sonra da bu çocuklarımız bu moralle önümüzdeki yıllarda da başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edecekler" şeklinde konuştu.

Gamze Gürdal: "Gümüş madalya kazandım, çok gururluyum"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Konyalı milli tekvandocu Gamze Gürdal, "Benim için çok güzeldi. Paris'ten çok keyifli, çok güzel hatıralarla ayrıldım. Gümüş madalya kazandım. Elbette ki altın olmasını istiyordum. Ama orada yarışınca aldığınız madalyanın rengi çok da önemli değilmiş. Altın olsun, gümüş olsun dünyanın en büyük sporcularının yarıştığı bir organizasyonda madalya almak gerçekten çok keyifliymiş. Ben de gümüş madalya kazandım. Çok gururluyum. Aslında insanlara örnek olmak ve örnek olarak alınmak çok güzel bir şey. Buradaki herkese başarılar diliyorum. Ben pes etmeyi çok düşündüm başladığımda ama pes etmedim ve şu an olimpiyat madalyasına sahibim. Onlar da umarım pes etmezler ve hayallerinin peşinden koşar" diye konuştu.

Ali Can Özcan: "Çok değerli bir madalya"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazan Ali Can Özcan ise, "Olimpiyatlara giderken altın madalyayı hedefleyerek gitmiştik. Ama gümüş madalya nasip oldu. Bunun için biraz üzgündüm. Zaman geçtikçe anladım ki aslında çok değerli bir madalya. O yüzden anın tadını çıkarmaya karar verdim. Bugüne kadar hiçbir organizasyonda bu kadar etkilenmemiştim. Maça çıkana kadar çok sakindim. Maçta 4-0 öne geçtiğim andan itibaren gözümü hafif tribüne kaydırdım ve o an elim ayağım boşaldı. Sonra dedim ki diğer maçlarda tribüne bakmayacağım. Öyle bir karar aldım. Hem bireysel anlamda hem takım anlamında çok güzel bir turnuvaydı. Birkaç arkadaşımız talihsizlikler yaşadı. Umarım onlar da Los Angeles Olimpiyatlarında madalyaya çevirecekler. Biz de bu gümüş madalyaları altına çevireceğiz. Burada yarışan herkese başarılar dilerim. Güzel mesajlar aldım. Özellikle pes etmemem, son saniyeye kadar dövüşmem, hırsım, azmim, enerjim o konularda güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Onlar da pes etmesinler, inansınlar eminim güzel sonuçlara ulaşacaklar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'na katılarak sporcular ile vakit geçiren Gamze Gürdal ve Ali Can Özcan'a Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin tarafından plaket verildi. - KONYA