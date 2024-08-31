Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gamze Gürdal ve Fatih Çelik gümüş madalya kazandı

Paralimpik Oyunları'nda milli taekwondocu Gamze Gürdal kadınlar K44 57kg finalinde Çin'den Yujie Li'ye, Fatih Çelik ise erkekler K44 70kg finalinde Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'a mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.