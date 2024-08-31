Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gamze Gürdal ve Fatih Çelik gümüş madalya kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para taekwondocu Gamze Gürdal kadınlar K44 57kg'da, Fatih Çelik ise erkekler K44 70kg'da gümüş madalya kazandı. Gamze Gürdal Çin'den Yujie Li'ye, Fatih Çelik ise Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'a mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
Paralimpik Oyunları'nda milli taekwondocu Gamze Gürdal kadınlar K44 57kg finalinde Çin'den Yujie Li'ye, Fatih Çelik ise erkekler K44 70kg finalinde Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'a mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.