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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Ankara'ya döndü

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı, Ankara'ya döndü. Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazanırken, Nazmiye Muratlı ise bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli para halterciler Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı, Ankara'ya geldi.

Yurda dönen Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı, Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde sevenleri, federasyon ve Eryaman TOHM yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Gümüş madalya kazanan Abdullah Kayapınar, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Ülkemizi gururlandırdık. Gönül altın isterdi ama nasibimizde gümüş madalya varmış, buna da şükür. Elimizden geleni yaptık, çok şükür emeğimiz boşa çıkmadı." dedi.

Paralimpik oyunlarında para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak tarihe geçen Abdullah, "Tokyo'da 150 kilo derece yapmıştım. Omzumda kas yırtığı vardı, iyi toparladım. Burada derecemi 180 kiloya çıkardım. Hedefim, Los Angeles 2028'de altın madalya kazanmak." diye konuştu.

Londra 2012 ve Rio 2016'da altın, Paris 2024'te bronz madalya elde eden Nazmiye Muratlı, paralimpik oyunlarında üç madalyaya ulaştığına işaret etti.

Önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan para halterci, "Altından sonra üçüncülük de çok önemliydi. Aslında ikinciydik ama haksızlık oldu, sıkıntı yok. Benim için çok önemli bir madalya. Olimpiyatlarda üç madalya alan sporculardan biriyim. Madalyamızı başta Türkiye'me armağan ediyorum, arkamda duran tüm sevdiğim insanlara armağan ediyorum. Katılırsam dörde yemin ettik. Eğer gidersem, altın madalyayı vermeyeceğim. Daha karar vermedim." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bunun karşılığında sporcuların madalyaları kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımıza ufak tefek haksızlıklar da oldu. Abdullah Kayapınar, paralimpik oyunlarında erkekler halterde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcumuz oldu. Tokyo'ya göre üzerine 30 kilo koyarak çok iyi derece elde etti. Nazmiye, İngiliz rakibinin itirazını kabul etmeleri sonucu üçüncü oldu, normalde ikinci olmuştu. Yine de mutluyuz, gururluyuz. Bugün de Besra Duman olimpiyat ikincisi oldu. İnşallah yarın diğer sporcularımız da iyi yarışma çıkarır."

Kaynak: AA / Spor

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