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Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

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Milli para atlet Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar T20 uzun atlama finalinde 5.73'lük kariyer en iyi atlayışıyla bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'ye atlama dalında kazanılan ilk paralimpik madalyası oldu. Finalde yarışan Esra Bayrak 5.64'lük atlayışıyla 4., Reyhan Taşdelen ise 5.11'lik derecesiyle 12. sırayı elde etti.

(ANKARA) - Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar T20 uzun atlama finalinde 5.73'lük dereceyle bronz madalya kazandı.

Milli para atlet Fatma Damla Altın, kadınlar T20 uzun atlama finalinde 5.73'lük kariyer en iyi atlayışıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları üçüncüsü oldu ve bronz madalya aldı.

Altın, atlama dalında Türkiye'ye ilk paralimpik madalyayı kazandırdı. Altın ile beraber finalde yarışan Esra Bayrak 5.64'lük atlayışıyla 4., Reyhan Taşdelen ise 5.11'lik derecesiyle 12. sırayı elde etti.

Kaynak: ANKA / Spor

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