Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 11 güreşçi temsil edecek

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

AA'nın Paris 2024 öncesi Türk sporcuların olimpiyatlarda madalya kazandığı branşlarla ilgili hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, güreşte kota alan sporculara yer verildi.

Güreşte son kota müsabakaları, 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu müsabakaların ardından Paris 2024'te mücadele edecek güreşçiler netleşti.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan elemelerde Türkiye adına son kotaları kadın güreşçiler Nesrin Baş ve Zeynep Yetgil aldı.

Böylece Türkiye'nin güreş branşındaki kota sayısı 11'e çıktı. Türk sporcular, Paris 2024'te güreş branşında 18 sıkletin 11'inde madalya mücadelesi verecek.

En fazla kota kadın güreşçilerden

Kadınlarda 5, grekoromende 4, erkekler serbest stilde ise 2 milli güreşçi olimpiyatlara katılacak.

Rio 2016'daki başarısını 5 kota alarak tekrarlayan Kadın Mili Takımı, güreşte en kalabalık kafileyi oluşturacak.

Kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 62 kiloda Nesrin Baş, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, olimpiyatlarda mindere çıkacak.

Grekoromen stilde 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp güreşecek.

Rio'da 6, Tokyo'da 4 sporcuyla yer alan Serbest Milli Takımı'nı, Paris'te 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül temsil edecek.

Olimpiyat madalyalı güreşçiler

Paris'te mindere çıkacak 11 güreşçiden 3'ünün olimpiyat madalyası bulunuyor.

Olimpiyatlarda daha önce Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Yasemin Adar Yiğit ise 1 madalya kazandı.

Taha ikinci olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, kafiledeki tek olimpiyat şampiyonu milli güreşçi olarak Fransa'ya gidecek.

Türkiye'ye, Rio'da tek altın madalyayı kazandıran Taha, ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmayı amaçlıyor.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin madalya beklediği sporcular arasında yer alan Taha, Tokyo 2020'den ise bronz madalyayla ayrıldı.

Türk güreşinin en önemli temsilcilerinden Taha, kariyerinde ayrıca 11 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu yaşadı.

Rıza tek eksik madalyasını kazanmak istiyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Paris'te olimpiyat şampiyonluğuna ulaşarak madalya koleksiyonundaki tek eksik olan en önemli parçayı tamamlamayı amaçlıyor.

Olimpiyatlara 5 kez kota alarak önemli bir başarıya imza atan Rıza, oyunlarda Rio 2016'da gümüş, Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz madalya elde etti.

Altın madalya hedefinde Kübalı Lopez Nunez engeline takılan Rıza, en büyük başarısına Paris'te ulaşmayı hedefliyor.

Kariyeri madalyalarla dolu 34 yaşındaki Rıza, 5 kezle "en fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi" ünvanına sahip.

Rıza ayrıca 12 kezle "en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden güreşçi" ünvanını, Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor.

Grekoromen güreşçilerden Burhan Akbudak da Rıza gibi hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Ali Cengiz ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan son Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli güreşçiler Burhan ve Ali, olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez temsil edecek.

Olimpiyat madalyalı tek Türk kadın güreşçi

Tokyo 2020'de üçüncü olarak Türk kadın güreşinin ilk olimpiyat madalyasını kazanan Yasemin Adar Yiğit, 3. kez olimpiyatlarda mücadele edecek.

Kariyerinde 7 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan "ilklerin kadını" Yasemin, elde ettiği başarılarla Türk kadın güreşinin öncüsü oldu.

"Olimpiyat madalyalı tek Türk kadın güreşçi" ünvanına sahip Yasemin, Paris'te kürsünün zirvesini çıkarak bir ilke daha imza atmayı amaçlıyor.

Kadın sporculardan Buse Tosun Çavuşoğlu ise son dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi olarak Paris 2024'te yer alacak.

Yasemin'den sonra dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın güreşçi olan Buse, olimpiyatlara ikinci kez gidecek.

İkinci kez olimpiyatlara katılacak Evin Demirhan Yavuz ve ilk olimpiyat heyecanını yaşayacak Nesrin Baş'ın kariyerlerinde de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.