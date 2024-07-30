Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Atıcılık Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak olimpiyat ikincisi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in bulunduğu Sırbistan'la karşılaştı. Milliler, rakibine 16-14 kaybederek olimpiyat ikincisi oldu.

Gümü madalya elde eden takım, Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. - İSTANBUL