Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 8 madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, mücadele ettiği 5 branşta 8 madalya elde ederken, katıldığı 13 branşta madalya sevinci yaşayamadı. Türkiye, olimpiyat kotası olan 15 branşta ise Paris 2024'e katılım sağlayamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, "Başarısız federasyonlar hesabını verecek" açıklamasının ardından gözler spor federasyonları seçimlerine çevrildi. Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'na boks branşında 7 sporcuyla katılım sağlarken 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye, 7 sporcuyla katılım sağladığı atıcılıkta 1 gümüş, 11 sporcuyla katıldığı güreşte 2 bronz, 4 sporcuyla katıldığı okçulukta 1 bronz ve 5 sporcuyla katıldığı taekwondoda 1 bronz madalya kazandı.

Atletizmde 14, judoda 9, cimnastikte 8, yüzmede 7, yelkende 6, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, badminton, bisiklet, halter, kürek, masa tenisi ve voleybolda 1'er katılım gösterilirken madalya elde edilemedi.

16 kotası bulunan kanoda, 6 kotası olan binicilikte, 5 kotası olan teniste, 4'er kotası bulunan basketbol, kaykay ve spor tırmanışta, 3 kotası bulunan triatlonda ve 2'şer kotası olan futbol, golf, hentbol, hokey, ragbi, su topu, break dans, dalga sörfü branşlarında ise hiçbir sporcu Türkiye'yi Paris 2024'te temsil etmedi.

Öte yandan güreş branşında Rıza Kayaalp'in rahatsızlığından dolayı kulüp doktoruna danışarak kullandığı ilaçta yasaklı madde bulunmasından ötürü olimpiyatlara katılamaması ve Taha Akgül'ün de hakem hatalarından dolayı finale çıkamaması büyük etken oldu.

Başarının görev süresi boyunca değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken federasyon başkanları, "Bakıyoruz, medyada madalya alanlar daha çok eleştiriliyor. 'Neden daha fazla madalya almadık?' diye. Senelerdir madalya alamayan federasyon başkanları bizden daha rahat. Artık işin içinden yetişip gelen federasyon başkanları işin içine girmeliler" ortak görüşünü belirttiler. - İSTANBUL