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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımları Yurda Döndü

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden okçuluk ve atıcılık milli takımları yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen kafile, çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı. Milli sporcular, gelecek için hazırlıklara başladıklarını ve bir sonraki olimpiyatlarda da madalya hedeflediklerini belirtti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden okçuluk ve atıcılık milli takımları yurda döndü.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen kafile, çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan milli okçu Mete Gazoz, yurda döndükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Uçuş beklediğimizden uzun sürdü ama sonunda madalyalarımızla evimize döndük. Bir olimpiyat sezonu daha bitti. Dünden itibaren 2028 için artık hazırlanmaya başlamamız gerekiyordu. Bugünden itibaren 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlanmaya başladık. Biraz dinleneceğiz, sonrasında da tekrar antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının takım olarak madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Mete Gazoz, "İstediğimiz şeyi başardık. Tokyo'da olduğu gibi Türk okçuluğu yine kürsüdeydi ve önemli olan da bu. Türk okçuluğunun Tokyo'da aldığı madalyanın şans eseri olmadığını gösterdik. Bir sonraki olimpiyatlarda yine kürsüde olacağız." diye konuştu.

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış ise çok güzel karşılandıklarını belirterek, "2028 için çalışmaya başlayacağız. Durmak yok. Takım olarak tarihimizin ilk madalyasını aldık. Final içinde savaştık ama biraz şansızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Ulaş Berkim Tümer ise elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu başarı için çok çalıştık. Takım olarak hep bunun hayalini kurduk. Geçen sene kotayı aldığımızda, madalya da kazanacağımızı biliyorduk. Bizim için sürpriz olmadı. Buradan memleketim Gelibolu'ya da çok selam söylüyorum. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şevval İlayda Tarhan: "Olimpiyat rekoru kırıp tarih yazdık"

Paris'te gümüş madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, çok gururlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"85 milyona borçlu olduğumuz madalyayı verdik. Tarihimizi baştan yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz. Yusuf (Dikeç) abi ile çok güzel bir ikili olduk. Hatta arkamızdan gelecek ekibin de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Madalya kazanmak çok güzel bir duygu. Bunun tarifi yok. Olimpiyat rekoru kırıp tarih yazdık."

Milli sporcu Şimal Yılmaz ise 2024 senesine iyi başladığını vurgulayarak, "Olimpiyat tarihimizin atıcılıkta ilk kota alan kadın sporcusuyum. Kazanacağım daha çok madalya var. Tecrübesizliğimden kaynaklanan sorunlar oldu. Biraz da teknik sıkıntılar yaşadım. İstediğim sonucu elde edemedim ama 2028 için şimdiden size söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Atıcılık Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu da kazanılan madalyadan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Türk milletine hayırlı olsun. 7 kota ile Paris'e gittik. Olimpiyat rekoru kırdık. Tarihimizin en büyük başarısını yakaladık. 3 yıl içerisinde 70 tane uluslararası madalya aldık. Bu madalyaların sonucunda bu başarının geleceğini biliyorduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başarımız milletimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

İstanbul Havalimanı Paris Milli Takım Spor Güncel Haberler

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