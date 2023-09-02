Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Kürek Şampiyonası başlıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Kürek Şampiyonası, Sırbistan'da yarın başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre milli takım, başkent Belgrad'da 10 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyona 6 sporcu ve 4 ekiple katılacak.

Şampiyonada suya inecek milli takımda sporcular Elis Özbay, Cevdet Ege Mutlu, Halil Kaan Köroğlu, Enes Gök, Aytimur Selçuk, Enes Biber yer alıyor.

Şampiyonada final yarışları 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.