Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunlarına Kota Puanı Veren Son Organizasyon Manchester'da Düzenlenecek

2023 Manchester Grand Prix Final müsabakaları, Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik oyunlarına kota puanı veren son organizasyon olacak. Türkiye, 7 taekwondocu ve 7 para taekwondocu ile organizasyonda yer alacak.

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik oyunlarına kota puanı veren son organizasyon olan 2023 Manchester Grand Prix Final müsabakaları İngiltere'de düzenlenecek.

Sıkletlerinde en iyi 16 sporcunun davetle katılabildiği grand prix final müsabakasına 1-3 Aralık tarihleri arasında Manchester şehri ev sahipliği yapacak. 1 Aralık'ta para taekwondo, 2-3 Aralık'ta ise taekwondo müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi, organizasyonda 7'şer taekwondocu ve para taekwondocu temsi edecek.

Organizasyon Paris 2024 için olimpik sıralamaya son kota puanı veren organizasyon olacak. Dünya Taekwondo Federasyonu'nun açıklayacağı olimpik sıralamada ilk 5 sıralamasında yer alan her ülkeden 1 sporcu olimpiyat kotası kazanacak. Doğrudan kota kazanan sıkletlerdeki 6. sporcu ise grand slam puanlamasına göre belli olacak. Manchester'da mücadele edecek milli sporcular şu şekilde:

Taekwondo

Kadınlar: Merve Dincel Kavurat (49 kg), Rukiye Yıldırım (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Nafia Kuş Aydın (+67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kg)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)

Para Taekwondo (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kg), Meryem Betül Çavdar (52 kg), Gamze Gürdal (57 kg) Seçil Er (65 kg)

Erkekler: Mahmut Bozteke (63 kg), Fatih Çelik (70 kg), Mehmet Sami Saraç (+80 kg) - İSTANBUL