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Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Müsabakaları Düzenlenecek

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix müsabakaları Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi 11 tekvandocu ve 9 para tekvandocu temsil edecek olan sporcular, organizasyonda yer alacak.