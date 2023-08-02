Paris 2024'e kota puanı verecek Olimpik Sıralama Yarışı başladı

Avrupa Oyunları'ndan sonra Paris 2024'e kota puanı verecek olan Olimpik Sıralama Yarışı (Challenger Poland), Polonya'nın Zielona Gora-Drzonkow kentinde başladı. Türkiye'den 4 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 6 sporcu yarışmaya katılıyor.

Avrupa Oyunları'ndan sonra Paris 2024'e kota puanı verecek olan Olimpik Sıralama Yarışı (Challenger Poland), Polonya'nın Zielona Gora-Drzonkow kentinde başladı. 1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya, Türkiye'den 4 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 6 sporcu katılıyor.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Polonya Modern Pentatlon Federasyonu'nun koordinasyonunda düzenlenen ilk Olimpik Sıralama Yarışı, bugün Polonya'da başlıyor. Polonya'nın Zielona Gora-Drzonkow kentinde düzenlenen ve 6 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek olan yarışmaya, Türkiye'den 4 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 6 sporcu katılıyor. Paris 2024'e kota puanı verecek Olimpik Sıralama Yarışı'nda ülkemizi kadınlar kategorisinde İpek Akşin, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat; erkeklerde ise Furkan Murat ve Yunus Çalışkan temsil ediyor.

Eskrim, yüzme, binicilik, koşu ve atış disiplinlerinde yapılan Olimpik Sıralama Yarışı, 2 Ağustos'ta kadınlar kategorisinde iki grupta yapılacak eleme yarışlarıyla başlayacak. 3 Ağustos'ta ise erkekler kategorisinde yine iki grupta yapılan eleme yarışları ile devam edecek. Elemeleri geçen 36 kadın sporcu 4 Ağustos eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yarı finalde mücadele edecek. Bu mücadele sonunda en iyi 18 sporcu belirlenecek ve 5 Ağustos'ta yapılacak finalde madalya için mücadele edecek. Aynı gün 36 erkek sporcu da yarı final müsabakaları gerçekleştirecek. Burada en yüksek puanı toplayan 18 sporcu, 6 Ağustos'ta finalde yarışacak.

Modern pentatlon alanında yapılan Olimpik Sıralama Yarışları, Paris 2024 Olimpiyatları için Avrupa Oyunları'ndan sonra puan toplanarak kota almaya dönük yarış olma özelliği gösteriyor. 2023 yılında Polonya'nın ardından İspanya ve Kırgızistan'da, 2024 yılında da Mısır'da gerçekleştirilecek. Sporcular Olimpik Sıralama Yarışları'nda topladıkları puanlara göre Paris 2024'e kota hakkı kazanacak. - İSTANBUL