Parayı değil takımı düşünüyorlar! Galatasaray kadroyu bozmak istemiyor

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşıyor. Transfer haberleri ile gündeme gelen Galatasaray'da yönetimin almış olduğu kararlar ise dikkat çekiyor. Takımın iskeletini bozmak istemeyen Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde skora ve oyuna katkı veren oyuncuların satılmayacağını belirtiyor.

Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine kadar gelerek şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösteren Galatasaray'ın bir çok oyuncusuna teklifler geldiği biliniyor. Yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda takımın uyumunun bozulmaması için ara transfer döneminde önemli oyuncular satılmayacak.

ASLAN KADROYU BOZMAK İSTEMİYOR

Lig'de son haftalarda iyi sonuçlar alan Galatasaray, sezon sonuna kadar takımın iskeletini bozmak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takım içerisindeki uyumu bozmadan şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Bu nedenle kadrodaki önemli futbolcuların satışına izin vermeyeceği öğrenildi.

ÖNEMLİ OYUNCULAR SATILMAYACAK

Orta sahada Sergio Oliveira ile iyi bir ikili oluşturan Lucas Torreira'ya, Milan'ın ilgisi olduğu belirtildi. Victor Nelsson için de İspanyol ekibi Sevilla'nın, ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Yönetim, bu iki oyuncuya da gelecek teklifleri kabul etmeyeceğini ifade etti. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey'in de birçok kulübün takibinde olduğu kaydedildi.